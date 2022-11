Mondiali, la coppia d'attacco della Salernitana sarà protagonista in Qatar Dia e Piatek convocati dalle Nazionali di Senegal e Polonia. Attende una chiamata anche Bronn

Ora è ufficiale. La coppia d'attacco della Salernitana sarà protagonista ai Mondiali in Qatar. Boulaye Dia e Krystzof Piatek sono stati convocati dai ct di Senegal e Polonia. Una soddisfazione importante per il club granata che dovrebbe essere rappresentato nel continente asiatico anche da Dylan Bronn, pilastro della nazionale tunisina. Le buone prestazioni con la maglia granata, dunque, sono servite a staccare un pass per i Mondiali. I due attaccanti, tra l'altro, mercoledì sera a Firenze sono stati protagonisti nonostante la sconfitta. In occasione del gol del momentaneo 1-1, Piatek ha lanciato a rete Dia che, davanti a Terracciano, è stato letale, trovando il suo sesto gol con la Salernitana. Il polacco, invece, aveva timbrato il cartellino qualche giorno prima contro la Cremonese, mettendo a segno il gol del momentaneo 1-0, il terzo della sua esperienza in Campania. La speranza è di chiudere con il botto il 2022 nell'ultimo turno dell'anno, in programma domenica contro il Monza.