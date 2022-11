Salernitana, curva Nord stadio Arechi: spiragli per la riapertura del settore VIDEO -Incontro del Ccsc con il Questore: necessari i lavori del Comune per il via libera

Si apre uno spiraglio per l'apertura della Curva Nord ai tifosi della Salernitana. E' quanto emerso durante l'incontro avuto dai rappresentanti del Centro di Coordinamento Salernitana Clubs, Riccardo Santoro, Massimo Falci, Carlo Balbiani e Alfonso Pugliese con il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio. Il questore è stato informato che il Ccsc ha già precedentemente avuto un proficuo incontro con il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e il presidente della Commissione Sport, Gennaro Avella", si legge nella nota diffusa in serata dal direttivo del Ccsc. "Incontro in cui è stata ipotizzata la possibilità di riservare uno spicchio del settore Distinti per gli ospiti che consentirebbe l'apertura della Curva Nord, l'utilizzo del parcheggio retrostante la Curva Nord, nonché l' apertura del sottopasso che conduce all'ospedale San Leonardo e il ripristino della fermata della metropolitana, attualmente chiusa durante gli incontri casalinghi".

Ospiti nei Distinti: soluzione percorribile

Una soluzione ampiamente percorribile, a patto che il Comune di Salerno esegua i lavori necessari per la messa in sicurezza dei settori. Interventi che, come ha spiegato il presidente Riccardo Santoro, sono già stati programmati e potrebbero partire durante la sosta del campionato. "Il questore si è dimostrato sin da subito ampiamente disponibile alla apertura della Curva Nord, previa valutazione del progetto, che dovrà fornire l' amministrazione comunale, di fattibilità e congruità a tutela dell' Ordine e sicurezza pubblica", ha ribadito il Ccsc che "nel ringraziare il Questore per la sua disponibilità così come l'ammiistrazione comunale, continuerà nella propria opera di sensibilizzazione nei confronti degli stessi".