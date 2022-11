Monza-Salernitana, Nicola: «Test difficile, vogliamo chiudere bene» L'allenatore dei granata presenta il match di domani: «Servirà il massimo impegno»

Monza-Salernitana sarà l'ultima partita del 2022 per i granata. Un test che arriva a pochi giorni di distanza dal ko subito in casa della Fiorentina che ha lasciato amaro in bocca e insoddisfazione negli ambienti societari. Allo U-Power Stadium, dunque, Davide Nicola va a caccia di un riscatto che potrebbe consentire al cavalluccio marino di arrivare nel miglior modo possibile alla lunga sosta del campionato.

«Test difficile, vogliamo chiudere bene»

«Quella di domani sarà una partita difficile come tutte quelle di questo campionato, il Monza ha ottime qualità e cercherà di vincere così come vogliamo fare noi. Abbiamo tantissima voglia di chiudere bene questa prima parte della stagione. Siamo stati in ritiro questi tre giorni per lavorare bene e prepararci al meglio per questa partita. Domani servirà il massimo impegno per cercare di fare una bella prestazione», ha spiegato il tecnico della Salernitana che dovrà fare ancora i conti con una situazione di emergenza. Lovato non ci sarà al pari di Gyomber, Fazio non è al meglio e potrebbe al massimo accomodarsi in panchina. In difesa, dunque, la Salernitana avrà ancora gli uomini contati. Nicola, inoltre, dovrà gestire le forze, tenendo conto del turno infrasettimanale disputato mercoledì sera a Firenze.

«Contro il Monza servirà l'apporto di tutti»

«Nel calcio moderno - ha aggiunto Nicola - è fondamentale l’apporto di tutti, quello che conta è che chiunque giochi sia dall’inizio che a gara in corso pensi esclusivamente a esprimere il proprio massimo potenziale per cercare di mettere tutto in funzione della squadra. Il sostegno del nostro pubblico è sempre fondamentale, vogliamo trasmettere a loro tutta la voglia che abbiamo di fare bene in quest’ultimo impegno dell’anno. Dopo ci sarà una pausa importante e ci sarà tutto il tempo di recuperare quindi dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo».