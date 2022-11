Monza-Salernitana: i granata vogliono chiudere l'anno con il botto Candreva non è al meglio e andrà in panchina; la difesa resta in emergenza. Le probabili formazioni

Dovrà gestire energie ed uomini Davide Nicola in vista della sfida di questo pomeriggio (ore 15) contro il Monza. Il tecnico della Salernitana, tra infortuni e gare ravvicinate, avrà non pochi problemi da affrontare. Lovato è ai box al pari di Gyomber; Fazio dovrebbe andare in panchina ma non è al meglio. Acciaccato è anche Candreva che sta pagando il peso delle tre partite in una settimana. Probabile che Nicola non lo rischi dall'inizio, immaginando una staffetta a partita in corso con Maggiore.

Le scelte di formazione

L'ex bandiera dello Spezia sarà una delle novità rispetto al match di Firenze. L'altra sarà Bradaric che tornerà ad occupare l'out mancino con Mazzocchi sull'altra corsia e Bohinen e Coulibaly a completare il reparto. Tornerà dal 1' anche Dia in tandem con Piatek, mentre in difesa - davanti a Sepe - il trio formato da Bronn, Daniliuc e Pirola è l'unico disponibile. Nonostante tutto Nicola proverà a chiudere nel modo migliore un 2022 che, comunque vada, ha sorriso ai colori granata. L'ultimo match prima della sosta per i mondiali potrebbe, però, racchiudere un significato particolare per la Salernitana: il passo falso di Firenze non è piaciuto alla società che ha rimesso tutti sotto osservazione. Le valutazioni future, dunque, passeranno anche per il match contro il Monza.

Monza-Salernitana le probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Marlon, Izzo; Ciurria, Rovella, Ranocchia, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota Carvalho. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Antov, Carboni, Birindelli, D’Alessandro, Barberis, Bondo, Colpani, Machin, Valoti, Vignato, Gytkjaer, Petagna. Allenatore: Palladino.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, Bohinen, L.Coulibaly, Bradaric; Dia, Piatek. A disposizione: Fiorillo, Micai, Fazio, Motoc, Sambia, Candreva, Capezzi, Iervolino, Kastanos, Vilhena, Bonazzoli, Botheim, Valencia. Allenatore: Nicola.

ARBITRO: Giua di Olbia - Assistenti: Tolfo e Ricci - IV uomo: Camplone - Var: Marini/ Avar: Di Martino.