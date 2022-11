Salernitana-Nicola: il tecnico dirige la ripresa sotto lo sguardo della società Primo confronto con ad e direttore sportivo. Nelle prossime ore il summit con la proprietà

Erano da poco trascorse le 15 quando sul “Mary Rosy”, quartier generale della Salernitana, è spuntato uno spettacolare arcobaleno. Un fenomeno che, nei fatti, ha segnato la fine del temporale e che, idealmente, potrebbe aver scacciato le nubi che da ieri pomeriggio aleggiavano sul club granata e sul suo allenatore.

Nicola dirige la ripresa degli allenamenti

Davide Nicola ha diretto regolarmente la ripresa degli allenamenti. Il volto era disteso e sorridente come sempre. Uno stato d'animo confermato anche dalle foto pubblicate dalla società sui suoi canali e che documentano dell'incontro avuto con i componenti della Salernitana 4 Special.

Dopo il pesante ko subito in casa del Monza, la proprietà aveva avviato una riflessione ad ampio respiro, valutando anche l'operato dell'allenatore. Un'analisi che, per il momento, non ha prodotto alcun ribaltone. Nonostante l'insoddisfazione del presidente Danilo Iervolino, la Salernitana avrebbe deciso di rinnovare la fiducia al tecnico piemontese, destabilizzato dalle ultime prestazioni deludenti ma forte di una classifica che continua ad essere positiva.

I motivi della fiducia

La squadra granata, con 17 punti, ha ancora un vantaggio di dieci lunghezze sulla zona salvezza. Un margine abbastanza rassicurante e che avrebbe fatto la differenza nelle valutazioni avviate dopo il ko di Monza. È chiaro, però, che la proprietà si attenda molto di più dalla Salernitana e, presto (forse già domani), lo chiarirà al tecnico nel corso di un confronto che coinvolgerà tutte le componenti.

Milan e De Sanctis alla ripresa

Un primo contatto, in realtà, c'è stato già alla ripresa degli allenamenti: al Mary Rosy c'erano sia l'amministratore delegato Maurizio Milan che il direttore sportivo Morgan De Sanctis, oltre che la responsabile dell'area comunicazione Mara Andria e l'addetto stampa Gianluca Lambiase. Un segnale chiaro che la società ha voluto lanciare al tecnico, chiamato a risollevare la Salernitana in vista di questa seconda parte di stagione. I granata si alleneranno fino a mercoledì. Poi ci sarà il rompete le righe che dovrebbe durare fino ad inizio dicembre. Un periodo di pausa che servirà anche a riorganizzare le idee e capire quali strade percorrere per risollevare la Salernitana.