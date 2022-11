Salernitana "mondiale": ecco tutti i convocati con le nazionali Sono 9 gli atleti granata chiamati dalle rappresentative internazionali

Dopo l'esordio di Pasquale Mazzocchi con la maglia azzurra, un assoluto inedito per un giocatore della Salernitana, la società "manda" tanti giocatori con le rispettive selezioni nazionali.

Le convocazioni più importanti sono sicuramente quelle legate alla spedizione di Qatar 2022.

La pausa per le nazionali sembra venire bene ai granata, dopo due sconfitte consecutive e la seconda, senza appello, rimediata contro il Monza di patron Berlusconi. Lo stesso Davide Nicola ha parlato della necessità di recuperare energie in vista della ripresa.

Salernitana: Día, Bronn e Piatek in Qatar

I convocati per il mondiale che comincia il 20 novembre sono Dia (Senegal), Piatek (Polonia) e Dylan Bronn (Tunisia). Proprio quest'ultimo ha ricevuto la convocazione in extremis a coronamento di un sogno. Tra i tre, i fari sono puntati su Boulaye Día. Complice l'assenza della stella Sadio Mane, il bomber in forza alla Salernitana dovrebbe reggere il peso dell'attacco di una delle più promettenti formazioni africane in gara.

Gli altri convocati per le amichevoli internazionali sono:

Mazzocchi – Italia

L. Coulibaly – Mali

Kastanos – Cipro

Valencia – Cile

Per quanto riguarda le selezioni giovanili, occhi puntati su Botheim (Norvegia U21) e Pirola (Italia U21)