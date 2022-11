Salernitana, si va verso la tournée in Turchia durante la sosta Il club sta organizzando un mini-ritiro che prevede dieci giorni di lavoro all'estero

La Salernitana potrebbe disputare una tournée in Turchia nei primi giorni di dicembre. L'ipotesi, ora dopo ora, si sta facendo sempre più concreta e, come era già accaduto in occasione del ritiro pre-campionato, dovrebbe portare i granata nuovamente fuori dai confini nazionali. La lunga sosta per i mondiali ha, infatti, spinto numerosi club di serie A a spostarsi all'estero per preparare il ritono in campo. Martedì l'incontro tra proprietà, dirigenza e tecnico è servito anche per analizzare nel dettaglio l'ipotesi Turchia che nelle prossime ore dovrebbe diventare ufficiale.

Il programma della tournée

La tournée dovrebbe durare dieci giorni, nel corso dei quali la Salernitana affronterà anche amichevoli di prestigio. Un test, in realtà, è stato già fissato ed è in programma il 22 dicembre quando i granata affronteranno il Nizza allo stadio Arechi. In queste ore la società sta definendo tutti i dettagli organizzativi che saranno comunicati a stretto giro.

Appuntamento a dicembre

Martedì, prima del summit tra Nicola e la proprietà, c'era stato il rompete le righe. I calciatori avranno a disposizione quindici giorni di vacanze e torneranno ad allenarsi tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre. In questa fase staff tecnico e ds inizieranno a gettare le basi per il mercato: l'intenzione della proprietà è di rinforzare la rosa, intervenendo in quelle zone di campo dove sono emerse le principali lacune.