Infortunio Mazzocchi: la Salernitana resta con il fiato sospeso La speranza del club è di averlo a disposizione per la ripresa del campionato

La gioia per il ritorno in Nazionale di Pasquale Mazzocchi si è tramutata in preoccupazione. L'esterno della Salernitana ha, infatti, riportato un infortunio in allenamento che potrebbe costringerlo ad uno stop abbastanza lungo. Il calciatore, come comunicato dalla Federazione, ha riportato una distorsione al ginocchio destro. L'entità del problema dovrà essere appurata nelle prossime ore quando Mazzocchi si sottoporrà a nuovi accertamenti. La sosta per i mondiali darà sicuramente una mano alla Salernitana che spera di recuperare l'atleta in tempo per la ripresa del campionato. L'infortunio, però, costringerà in ogni caso il calciatore a cambiare i suoi piani e a ritardare la ripresa della preparazione. Non proprio una buona notizia per Davide Nicola che dovrà immaginare soluzioni alternative per la sua Salernitana. Il tecnico spera di recuperare il calciatore per la sfida contro il Milan, in programma il 4 gennaio allo stadio Arechi. Un banco di prova molto impegnativo per il quale i granata sperano di avere a disposizione anche Mazzocchi.