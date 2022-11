Salernitana, infortunio Mazzocchi: l'esterno rischia due mesi di stop Lunedì il calciatore si sottoporrà a nuovi accertamenti per valutare l'entità del problema

Rischia uno stop di almeno due mesi Pasquale Mazzocchi. L'esterno napoletano della Salernitana si è infortunato giovedì in allenamento con la Nazionale, riportando una distorsione di secondo grado del ginocchio destro. Un problema abbastanza serio, arrivato proprio nel momento migliore per il calciatore del cavalluccio marino. In granata Mazzocchi era riuscito a mettersi in evidenza, al punto da conquistare la chiamata del ct Roberto Mancini. Le prestazioni con la maglia della Salernitana, tra l'altro, erano valse l'interessamento di numerosi club di massima serie: Inter e Roma hanno fatto più di un pensiero all'ex Venezia, tra i pezzi pregiati della rosa granata,

Tempi di recupero incerti per l'esterno

Da capire, adesso, quali saranno i tempi di recupero per Mazzocchi che rischia seriamente di saltare le prime sfide del 2023. Nei prossimi giorni il calciatore si sottoporrà a nuovi accertamenti che dovrebbero chiarire in maniera definitiva la natura dell'infortunio. Ieri Mazzocchi ha ripetuto gli accertamentia a Roma che hanno confermato la diagnosi già emersa nelle primissime ore. Il problema principale potrebbe riguardare l'interessamento del collaterale del ginocchio che potrebbe allungare i tempi di recupero. Un problema simile a quello accusato da Emil Bohinen ad inizio campionato e che ha tenuto fuori dai giochi il norvegese per quasi tre mesi. La sosta del campionato, chiaramente, darà una mano al club granata che, tuttavia, spera di accorciare i tempi. Lunedì Mazzocchi si sottoporrà a nuovi accertamenti, nella speranza che il problema sia meno grave di quanto si teme. La Salernitana incrocia le dita e spera di riabbracciare quanto prima la sua "freccia".