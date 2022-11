Salernitana, esordio sfortunato ai mondiali per Dia: Senegal-Olanda 0-2 Il bomber granata è andato vicino al gol. Ora, suona la carica: "Bisogna sempre rialzarsi"

Il mondiale di Qatar 2022 entra nel vivo, con la prima giornata in cui scendono in campo sei squadre. Ieri, l'Ecuador ha superato i padroni di casa e, per la prima volta, la nazionale ospitante esce sconfitta nel match di esordio. Oggi, i campioni d'Africa in carica sono scesi in campo contro una delle nobili del calcio europeo: l'Olanda. Complice anche l'assenza di Sadio Mane, costretto al forfait dalla competizione a pochi giorni dal suo inizio, la punta di diamante della Salernitana Boulaye Dia ha esordito con la maglia da titolare. I leoni d'Africa hanno tenuto bene il campo e hanno dimostrato grande atletismo e organizzazione di gioco. La partita è stata tesa e il risultato non si è smosso se non nei minuti finali del match: all'84esimo la sblocca Gakpo. Il Senegal può riaprirla e pareggiare i conti, il tempo extra è estremamente corposo ma proprio sul finire, al 99esimo minuto, arriva il raddoppio degli orange con Klaassen.

Boulaye Dia suona la carica: "Ne mancano due. Bisogna rialzarsi"

A fine partita, Il forte giocatore senegalese Boulaye Dia si dichiara deluso e "c'è anche un po' di frustrazione, vista la partita che abbiamo fatto. L'Olanda ha avuto occasioni solo quando abbiamo commesso noi degli errori, individuali o collettivi. Quel gol preso alla fine ci ha fatto male ma non importa, possiamo vincere la prossima". Il massimo goleador dei granata ha avuto l'occasione di sbloccare il match a inizio gara con una conclusione velenosa deviata in corner. La prossima sarà già una partita da dentro o fuori proprio con la nazionale che ospita il mondiale. "Da domani prepariamo la nuova partita considerando che al momento niente è deciso". Dia ricorda che "ne mancano due, dobbiamo stare calmi. Se siamo negativi dopo la prima partita, cosa siamo venuti a fare qui? Bisogna sempre rialzarsi". Dia, insomma, mette la carica e guarda con ottimismo al proseguio del mondiale. A meno di scivoloni clamorosi contro i catarioti, la partita decisiva dovrebbe essere quella con l'Ecuador, che proprio nella partita inaugurale ha schiantato il Qatar per 2-0 e senza appello, dimostrandosi una squadra tosta e quadrata.

Ricordiamo che oltre a Boulaye Dia, anche Piatek e Bronn partecipano alla spedizione mondiale, rispettivamente con Polonia e Tunisia.