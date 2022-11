Salernitana: con chi giocheranno i nazionali granata? Tutte le partite Nove calciatori del cavalluccio marino sono stati convocati dalle rispettive rappresentative

A Salerno c'è stato il rompete le righe con un giorno d'anticipo. Dopo l'incontro distensivo tra il presidente Iervolino, l'ad Maurizio Milan, il d.s. Morgan De Sanctis e l'allenatore Davide Nicola, si è deciso di dare un giorno di riposo in più ai giocatori che non sono partiti per i ritiri con le rispettive nazionali. Dell'organico granata, ben 9 giocatori sono stati convocati per amichevoli internazionali e per il mondiale di Qatar 2022.

Le partite dei granata a Qatar 2022

Partendo dai tre convocati per le nazionali che giocheranno questo mondiale in terra araba, la punta di diamante della Salernitana, Boulaye Dia scenderà in campo il 21 novembre alle 17 contro l'Olanda. Poi, il 25 novembre alle 14 c'è il match contro la squadra che ospita il mondiale, il Qatar. Ultimo incontro fissato per il 29 novembre contro l'arcigno Ecuador. Dia viene dato come possibile titolare, considerata l'assenza di Sadio Mane, la vera stella del gruppo.

La Polonia del pistolero Piatek avrà un avvio complicato contro il Messico: la partita d'esordio è fissata per il 22 novembre alle 17. Match decisamente più alla portata per il 26 novembre contro l'Arabia Saudita (14). Si chiude con la super sfida contro una delle favorite per la vittoria finale, l'Argentina di Lionel Messi, con l'incontro fissato alle ore 20 del 30 novembre.

Infine, una delle outsider del torneo, la Tunisia, vede tra le sue fila l'ottimo Dylan Bronn. La formazione nordafricana se la vedrà con la Danimarca di Eriksen il 22 novembre alle 14. Quattro giorni dopo, il 26 novembre alle ore 11, c'è l'appuntamento con l'Australia. Ultima del girone contro la Francia, il 30 novembre alle ore 16. Appuntamento "proibitivo" ma si sa, ai Mondiali può succedere di tutto.

Le amichevoli internazionali degli altri convocati nazionali

Gli altri sei convocati dalle rispettive nazionali sono Kastanos, Coulibaly, Mazzocchi, Valencia, Botheim e Pirola. Per il cipriota Kastanos c'è l'appuntamento con la Bulgaria (16 novembre) e Israele (20 novembre). Per il maliano Coulibaly, unico appuntamento con l'Algeria (16 novembre). Il portabandiera granata in maglia azzurra Mazzocchi, potrebbe scendere in campo contro l'Albania (16 novembre) e contro l'Austria (20 novembre), mentre il giovane Pirola (Italia U21) se la vedrà con la Germania U21 (19 novembre).