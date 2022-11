Salernitana, Iervolino blinda Nicola: «Piena e totale condivisione» Summit tra tecnico, amministratore, ds e patron: si va avanti con l'allenatore piemontese

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino ha blindato Davide Nicola. La decisione, già nell'aria da ieri, è stata ufficializzata al termine di una riunione a cui hanno preso parte il patron, l'amministratore delegato Maurizio Milan, il ds Morgan De Sanctis e l'allenatore del cavalluccio marino.

«Rinnovato spirito di coesione»

«Con rinnovato spirito di coesione e unità si sono ritrovati questo pomeriggio il presidente Danilo Iervolino, l’amministratore delegato Maurizio Milan, il tecnico Davide Nicola e il direttore sportivo Morgan De Sanctis unanimemente convinti nel proseguire con il progetto tecnico-sportivo avviato», si legge nella nota diffusa in serata dalla Salernitana che ha rimarcato la totale condivisione di idee tra la proprietà e la parte sportiva. Il numero uno del club, dopo il pesante ko di Monza, ha valutato con attenzione la posizione del tecnico, finito sotto la lente d'ingrandimento non tanto per la classifica (+10 sulla zona salvezza), quanto per gli evidenti passi indietro fatti dal gruppo. Il summit tra proprietà, direzione sportiva e tecnico, però, è servito a scacciare ogni dubbio e a rinnovare la fiducia a Davide Nicola che, a partire da dicembre, tornerà a dirigere gli allenamenti della Salernitana.

«Piena e totale condivisione»

«Una piena e totale condivisione che - ha precisato la Salernitana - ha come unico e grande obiettivo quello di portare avanti sempre di più con forza e convinzione il progetto Salernitana attraverso un’idea di calcio a tutto tondo che sia piena espressione ed orgoglio della propria tifoseria, della propria città e che guardi ad un’industria calcistica sempre più proiettata verso l’innovazione e la modernità. Avanti tutta! Macte Animo».

Anticipato il rompete le righe

La Salernitana, intanto, ha anticipato di un giorno il rompete le righe. I granata, da programma, avrebbero dovuto allenarsi fino a domani ma squadra e tecnico hanno deciso in maniera congiunta di anticipare lo stop previsto per la pausa del Mondiale. Atleti e staff godranno di almeno dieci giorni di riposo, con la ripresa degli allenamenti che avverrà, presumibilmente, tra fine novembre ed inizio dicembre.