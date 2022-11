Salernitana, su Ottochannel nuovo appuntamento con Granatissimi Appuntamento a partire dalle 21 sul canale 16

Questa sera alle 21 nuova puntata di Granatissimi, l'approfondimento di Ottochannel (canale 16) dedicato alla Salernitana. In studio, insieme a Carmine Quaglia, ci saranno Andrea Criscuolo del Salerno Club 2010, e gli opinionisti Peppe Iannicelli e Tommaso D’Angelo. In collegamento Skype: l’ex granata Alessandro Del Grosso e il tecnico Roberto Breda.



Come sempre molti i temi sul tavolo del dibattito: in primo piano l'infortunio di Pasquale Mazzocchi e le possibili manovre di mercato; focus sulle prestazioni dei calciatori granata protagonisti ai Mondiali.

Parola ai tifosi e spazio all'interazione da casa. Per intervenire in diretta, chiama la nostra redazione di Salerno 089/252486 o il numero verde gratuito 800 919 002. Puoi inviare anche un messaggio sms o whatsapp allo 342/8725223.

Appuntamento da non perdere alle 21 su OttoChannel, canale 16 del digitale terrestre. In replica alle 23.30, anche domani alle 16 e disponibile nella sezione on demand del nostro sito web.