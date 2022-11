Salernitana, infortunio Mazzocchi: «Voglio tornare a fare ciò che amo» Riuscito l'intervento per la ricostruzione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro

È riuscito alla perfezione l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto in mattinata Pasquale Mazzocchi per la ricostruzione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Il calciatore è stato operato in una clinica della Capitale dal professor Giuliano Cerulli. Ad assistere all'intervento, che è durato poco più di un'ora, c'era anche il fisioterapista della Salernitana, Giuseppe Magliano.

Tempi di recupero e voglia di bruciare le tappe

Mazzocchi adesso dovrà osservare un breve periodo di convalescenza, poi dovrà iniziare il protocollo riabilitativo che dovrebbe durare circa tre mesi. La speranza è di rivederlo in campo tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. «La voglia di ricominciare a fare ciò che amo è tanta, ora massimo impegno e dedizione al lavoro per il ritorno. Ringrazio il prof. Cerulli e la sua equipe», ha scritto sui social Mazzocchi, ribadendo la voglia di bruciare le tappe.

Nella Capitale il calciatore ha ricevuto anche la visita del direttore sportivo Morgan De Sanctis che ha voluto far sentire al 27enne la vicinanza della proprietà. Che, nel frattempo, dovrà valutare come sopperire all'assenza di Mazzocchi sull'out di destra.

Le soluzioni di mercato

In queste ore la Salernitana sta valutando il possibile ritorno di Nadir Zortea: l'esterno, ex Cremonese, lo scorso anno è stato tra i protagonisti della salvezza conquistata dal cavalluccio marino. All'Atalanta ha trovato poco spazio e potrebbe accettare volentieri il ritono in maglia granata. Zortea, tra l'altro, ha dimostrato di poter giocare indistintamente sia a destra che a sinistra. Il calciatore gode della stima di Davide Nicola che lo riabbraccerebbe volentieri. Ma non è l'unico nome annotato dal ds Morgan De Sanctis. Piace anche Samuele Birindelli del Monza: con i brianzoli si sta discutendo di un possibile scambio che porterebbe Federico Bonazzoli in biancorosso.