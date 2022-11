Salernitana, ritiro in Turchia: previste due amichevoli durante la tournée Gli uomini di Nicola partiranno l'8 dicembre e resteranno all'estero fino al 15

Prende forma il mini ritiro invernale della Salernitana. I granata, come altre società di serie A, hanno scelto di svolgere in Turchia parte della preparazione in vista della ripresa del campionato. Gli uomini di Davide Nicola svolgeranno la prima settimana di lavoro a Salerno, sui campi del Mary Rosy. L'8 dicembre, poi, atterreranno ad Antalya dove lavoreranno fino al 15. Il quartier generale sarà istituito in un resort di Belek nel quale i granata avranno a disposizione due campi regolamentari.

Due amichevoli in Turchia

Nel corso del mini ritiro il cavalluccio marino affronterà due amichevoli contro Fenerbahce e Alanyaspor. Una vetrina internazionale ed importante per la Salernitana che, dopo aver già svolto il ritiro estivo fuori dai confini nazionali, sarà nuovamente protagonista in campo estero. Il mese di lavoro che precederà la ripresa del campionato, inoltre, servirà a Nicola per compattare il gruppo e superare le difficoltà che hanno caratterizzato gli ultimi impegni di campionato.