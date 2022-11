Mercato Salernitana: Iervolino spinge per il ritorno di Milan Djuric Il presidente ha contattato l'attaccante: nuovi spiragli per riportarlo in granata

Ancora qualche giorno di vacanza e, poi, la Salernitana si ritroverà in città per riprendere la preparazione in vista della ripresa del campionato. Mentre calciatori e staff stanno ricaricando le batterie in vista della seconda parte di stagione, la società è al lavoro per rinforzare l'organico di Davide Nicola. Il mercato aprirà i battenti a gennaio ma le grandi manovre - causa sosta - sono già iniziate.

Quattro rinforzi per Nicola

La Salernitana ha necessità di mettere a segno almeno quattro rinforzi: un difensore centrale di esperienza, un esterno destro per sopperire all'assenza di Mazzocchi, un centrocampista dai piedi buoni e un attaccante. Per colmare quest'ultimo tassello, il club granata sta pensando ad un clamoroso ritorno.

Iervolino "chiama" Djuric

Nelle scorse ore, infatti, è stato direttamente il presidente Danilo Iervolino a contattare il calciatore per sondare il terreno e capire se ci siano margini per un ritorno. Milan Djuric a Verona sta facendo fatica a trovare spazio e la società gialloblu lo lascerebbe partire senza troppi rimpianti. A Salerno il calciatore ha vissuto quattro stagioni intense, diventando leader nello spogliatoio ed idolo della tifoseria. Doti umane e tecniche che hanno spinto Davide Nicola ad indicare il nome di Djuric tra i calciatori che potrebbero fare al caso della Salernitana. L'allenatore, infatti, è convinto che la stazza fisica dell'attaccante possa garantire una soluzione di gioco differente ai granata, soprattutto in partite contro squadre ben organizzate in fase difensiva.