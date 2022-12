Mercato Salernitana: De Sanctis sogna Demme, Zurkowski è l'alternativa Tempi lunghi per rivedere in campo Mazzocchi: la società granata prova a chiudere per Zortea

La Salernitana da ieri è al lavoro in città per riprendere la preparazione. Nicola sta svolgendo le prime sedute con un gruppo decimato da tante assenze, per via degli impegni con le rispettive Nazionali. Oltre ai calciatori impegnati in Qatar (Piatek e Dia sono ancora in corsa, Bronn è stato eliminato ma si aggregherà tra qualche settimana), non sono ancora rientrati alla base gli atleti che hanno disputato test amichevoli con le proprie rappresentative. Al Mary Rosy ieri si è visto per un saluto anche Mazzocchi: l'esterno napoletano oggi ha svolto il primo controllo post-operatorio nella Capitale. La visita ha confermato che i tempi di recupero saranno abbastanza lunghi: il calciatore dovrà star fermo per almeno altre due settimane per poi iniziare, gradualmente, la preparazione.

Mercato nel vivo: sogno Demme

E' anche per questo che la Salernitana sta spingendo per il ritorno di Zortea sull'out di destra. In avanti prende sempre più corpo l'ipotesi Djuric che potrebbe arrivare in prestito dal Verona. Sottotraccia De Sanctis sta lavorando anche ad un colpo per la mediana: Demme del Napoli è il sogno, Zurkowski della Fiorentina è una pista più semplice ma non meno ambiziosa. Entrambi i calciatori hanno trovato poco spazio nei rispettivi club e potrebbero accettare il trasferimento in questa sessione invernale di calciomercato.