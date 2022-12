Salernitana, Mazzocchi tra recupero e mercato: il futuro è già iniziato Diversi club hanno sondato il terreno per l'esterno che spera di tornare presto in campo

Serviranno almeno tre mesi per rivedere in campo Pasquale Mazzocchi. L'esterno della Salernitana, dopo l'infortunio subito in Nazionale, si appresta ad iniziare la riabilitazione. La visita di controllo effettuata a Roma è andata bene ma, per il momento, il calciatore dovrà utilizzare un tutore per tenere il ginocchio bloccato.

Nei primi giorni, dunque, Mazzocchi potrà svolgere solo fisioterapia e qualche esercizio. Poi, gradualmente, proseguirà nel percorso di recupero. La Salernitana in queste ore sta valutando se portarlo in Turchia, dove dall'8 al 15 dicembre si trasferirà tutto il gruppo granata per il mini-ritiro invernale.

Mercato: tanti club su Mazzocchi

Nel frattempo, nonostante l'infortunio, Mazzocchi resta uno dei pezzi pregiati della rosa granata. Il Napoli è uno dei club che stima maggiormente il calciatore ed ha pensato all'esterno per la prossima stagione. Nei mesi scorsi qualche sondaggio c'era stato anche da Inter e Roma. Negli ultimi giorni, invece, si è fatto avanti il Torino ma la distanza tra domanda ed offerta è notevole.

La Salernitana, infatti, valuta circa 10 milioni il cartellino di Mazzocchi e lo lascerà partire soltanto di fronte ad un'offerta irrinunciabile. Nel frattempo il calciatore è concentrato soltanto sul recupero e spera di riuscire a bruciare le tappe per tornare quanto prima ad essere protagonista con la maglia della Salernitana sulle spalle.