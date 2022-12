Salernitana mondiale: Piatek saluta il Qatar, Polonia eliminata Il "pistolero" granata è rimasto in panchina nel match perso (3-1) contro la Francia

Termina agli ottavi di finale l'avventura mondiale della Polonia di Krysztof Piatek, eliminata dalla Francia. I transalpini, trascinati da un super Mbappé (autore di una doppietta), surclassano i polacchi e passano il turno con un netto 3-1.

Ad aprire le danze sul finire di primo tempo è il milanista Giroud. Eppure pochi minuti prima la squadra di Michniewicz aveva avuto una tripla occasione per passare ma Zielinski non è riuscito a sfruttarla. Nella ripresa la Francia controlla senza problemi e quando riparte è letale. Mbappè nell'ultimo quarto d'ora trova due volte la via del gol, chiudendo i conti. Inutile la rete della bandiera siglata su rigore (calciato due volte, il primo era stato parato da Leris) da Lewandowski.

Il granata Piatek non è stato schierato: il suo mondiale termina con 26' giocati in due presenze. Stasera tocca al suo compagno di reparto Boulaye Dia che sarà impegnato con il Senegal nell'altro ottavo di finale contro l'Inghilterra.