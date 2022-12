Stadio Arechi, via ai lavori: si parte dal restyling dei servizi igienici Sarà realizzato anche un nuovo varco in Curva Sud, a seguire la riapertura della Curva Nord

Sono partiti questa mattina i lavori di manutenzione allo stadio Arechi di Salerno. Gli operai della Zeta, la ditta che si è aggiudicata l’appalto, hanno iniziato ad installare il cantiere per la realizzazione degli interventi. A supervisionare le attività, oltre ai tecnici della ditta, c’erano Gaetano Montebuglio, responsabile della gestione degli impianti sportivi e Giovanni Saracino, responsabile dello stadio Arechi.

La prima fase dei lavori - che sarà completa entro il 4 gennaio, giorno in cui ripartirà il campionato con Salernitana-Milan - prevede il restyling dei servizi igienici (si partirà dalla Curva Nord) e la realizzazione di un nuovo varco in Curva Sud per provare ad evitare le code in fase di accesso.

I lavori, finanziati dalla Regione per un importo di 1.300.000,00 euro, prevedono anche la ripresa delle strutture in ferro, oltre che il potenziamento del servizio di video sorveglianza e gli interventi per la Curva Nord. Gli uffici comunali hanno sviluppato una idea progettuale che prevede la totale utilizzazione della Curva Nord da parte della tifoseria granata e la riserva di circa 2000 posti per gli ospiti in parte terminale del settore distinti con spazi esterni, parcheggi e viabilità dedicati in sicurezza e via esclusiva.

Oggi, intanto, scadrà il bando emesso dall’Arus per la progettazione dei lavori di ristrutturazione e restyling che prevedono, tra l'altro la copertura dell'impianto. Per tali lavori la Regione Campania ha previsto un investimento di 35 milioni di euro.