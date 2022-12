Salernitana, Candreva e Pirola travolti dall'affetto di 500 giovani tifosi Successo per l'iniziativa organizzata dal club presso lo store ufficiale

Oltre 500 tifosi hanno partecipato all'iniziativa natalizia organizzata dalla Salernitana presso lo store ufficiale del centro commerciale Le Cotoniere. Un autentico bagno di folla e passione ha travolto Antonio Candreva e Lorenzo Pirola. I calciatori hanno concesso autografi e foto ricordo ai giovani supporters, emozionati ed entusiasti per l'incontro con i propri beniamini. «I mondiali sono belli ma non c'è paragone con la Salernitana», ha spiegato un piccolo tifoso mentre attendeva il proprio turno insieme ad altri amici, tutti accomunati dalla passione per i granata. Insieme alle nuove leve del tifo anche tanti genitori, meno emozionati rispetto ai propri figli ma comunque entusiasti nel vedere l'emozione dei più piccoli.

«Finalmente è ritornato l'entusiasmo dei tempi d'oro», dice un tifoso sulla sessantina, quasi incredulo nel vedere la coda che si è creata all'esterno dello store già trenta minuti prima rispetto all'orario fissato per l'inizio dell'evento. Qualcun altro, invece, pensa già al campionato che riprenderà tra quasi un mese. «Abbiamo un calendario molto difficile, spero che la società intervenga concretamente sul mercato. Serve qualcosa in difesa ed un'alternativa a Bohinen in mezzo al campo». Ma l'acquisto più importante la Salernitana l'ha (ri)trovato questa sera alle Cotoniere: la passione inossidabile della sua gente.



Nuovo appuntamento nei prossimi giorni

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, al fine di poter permettere a tutte le persone che oggi non sono riuscite a incontrare i calciatori della Salernitana, al rientro dal ritiro in Turchia sarà organizzato un nuovo incontro presso uno degli Official Store della Salernitana.