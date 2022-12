Salernitana, a Davide Nicola il premio "Amico dello Sport" del Coni Il tecnico ammette: «E' una responsabilità per fare di più e meglio»

Un riconoscimento per i prestigiosi risultati sportivi conquistati a Salerno. Ma anche un modo per rimarcare i valori che hanno contraddistinto la sua carriera. A Davide Nicola, allenatore della Salernitana, è andato il premio “Amico dello sport” nell'ambito delle onorificenze e benemerenze sportive assegnate dal Coni. «Per me è un grande onore ricevere questo premio», ha detto a margine l'allenatore della Salernitana. «Come dico sempre, i premi servono per due cose: per condividerlo con chi ti aiuta perché io sono solo il massimo rappresentante di uno staff ricco di valori, che ha passione e si dedica anima e corpo ogni giorno, ma anche perché ti dà responsabilità nel fare di più e meglio».

Nicola ed il suo "amico dello sport"

Per l'allenatore della Salernitana, dunque, un punto di ripartenza anche in vista delle prossime sfide che, a partire dal 4 gennaio, lo vedranno impegnato alla guida del cavalluccio marino. «Sin dall’inizio, i miei amici dello sport sono sempre stati i miei genitori perché mi hanno aiutato durante tutto il cammino. Allo stesso tempo, il mio amico dello sport sono la grande passione che mi lega al calcio e tutte le persone che ci permettono di avere questa grande visibilità, di rappresentare certi valori perché sono consapevole che senza di loro tutto il movimento avrebbe poca ragione di esistere».