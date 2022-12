Salernitana, Milan: «Il nostro peso in Lega è cresciuto, pronti per i rinforzi» E sul caro biglietti: «Molto dipenderà dalla riapertura della Curva Nord»

«Sul mercato l’orientamento del club è chiaro: è in corso una fase di scouting per cercare i profili migliori per poi fare un punto della situazione. Il ds Morgan De Sanctis e il mister Davide Nicola faranno un punto anche dopo aver valutato in ritiro alcuni calciatori. Sicuramente la nostra sostenibilità di bilancio ci aiuterà molto». Lo ha detto l'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan parlando delle strategie di mercato che saranno messe in campo dal club granata. «Quale budget? Non c’è ancora. Non abbiamo definito un ammontare preciso ma abbiamo portato in equilibrio il nostro assetto finanziario. Poi vedremo il responso di questi giorni e la valutazione della rosa attuale dal ds e dal mister».

Salernello e Arechi: il futuro è già iniziato

Milan ha, poi, confermato l'interesse della Salernitana per l'area di Fuorni dove potrebbe sorgere il nuovo centro sportivo del club granata. «Il patron Iervolino come ha più volte ribadito vuole trasformare Salerno nella città dello sport. Fuorni è uno dei punti che abbiamo attenzionato e sul quale stiamo lavorando, seguendo i vari dossier che sono stati redatti e che saranno oggetto delle mie valutazioni».

La speranza del club, poi, è di poter riaprire quanto prima anche la Curva Nord dello stadio Arechi, in modo da poter valutare anche iniziative a tutela dei tifosi. «Molto dipenderà dalla riapertura della Curva Nord che sarebbe un polmone in più per un certo tipo di tifo, penso anche al mondo della scuola. Siamo rispettosi delle istituzioni pubbliche e capiremo con Comune e Questura quali passi muovere, con sguardo fisso anche alle classi meno abbienti».

«Il nostro peso in Lega è aumentato»

In chiusura l'amministratore delegato della Salernitana ha parlato degli equilibri presenti in Lega di serie A e del peso che sta assumendo il club granata. «Si apre un capitolo importante nelle prossime settimane. Due sono gli elementi principali di discussione: il primo è la Media Company, perché sapete che le squadre di calcio vivono soprattutto dagli introiti media. Poi c’è la riforma dello statuto, sul quale ci aggiorneremo già dal 15 dicembre. Su questo tema, però, posso confermare che il peso della Salernitana in Lega è cresciuto rispetto a quando, all'inizio, muovevamo i primi timidi passi in Lega».