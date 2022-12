Biglietti Salernitana-Milan: la prevendita viaggia a gonfie vele Già certa la presenza all'Arechi di oltre 16mila spettatori per il match del 4 gennaio

In appena un giorno e mezzo sono stati venduti oltre 8000 biglietti per Salernitana-Milan. Alle 14 la società granata ha comunicato che erano stati staccati 8200 biglietti a cui vanno aggiunti gli 8118 tifosi che hanno acquistato l'abbonamento. Al momento, dunque, sono già 16mila le presenze certe per il match che si disputerà il prossimo 4 gennaio alle 12.30 allo stadio Arechi. L'orario poco agevole e il caro biglietti, quindi, non hanno frenato la corsa all'acquisto che in meno di due giorni (la giornata di martedì era riservata solo ai possessori di Fidelity Card) ha fatto registrare numeri importanti. Quasi sicuramente si andrà incontro al sold-out per la prima sfida del nuovo anno del cavalluccio marino.