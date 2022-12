Salernitana, tra campo e mercato: il test con il Fenerbahçe primo banco di prova Domani amichevole contro i turchi: sotto i riflettori Sambia. De Sanctis spinge per Zortea

Domani pomeriggio alle 16 (ore 14 in Italia) la Salernitana sfiderà in amichevole il Fenerbahçe. La partita dovrebbe essere trasmessa in diretta da una pay tv ma si attendono comunicazioni ufficiali da parte della società granata. Di certo il test contro i turchi consentirà a Davide Nicola di sperimentare qualche novità, magari impiegando Maggiore nel ruolo di trequartista. Ma il test contro il Fenerbahçe servirà anche per valutare l'organico in chiave mercato.

Sambia osservato speciale

A destra, ad esempio, avrà una chance Sambia, al momento unica alternativa all'infortunato Mazzocchi. Il francese, fin qui, è riuscito a ritagliarsi pochissimo spazio, anche a causa dei problemi fisici accusati nel recente passato. Nel ritiro di Belek il tecnico lo monitorerà con attenzione per capire se e come intervenire in quella zona di campo. Di sicuro dovrà arrivare un rinforzo per sopperire all'assenza di Mazzocchi. La Salernitana ha da tempo sondato la disponibilità di Zortea che potrebbe arrivare in prestito dall'Atalanta. La società granata, in realtà, vorrebbe anticipare l'operazione ed ha chiesto ai nerazzurri il nulla osta per avere quanto prima a disposizione il calciatore. Per il momento la situazione è in stand-by ma la Salernitana conta di sbloccarla nelle prossime ore

Nicola in apprensione per Sepe

Da valutare, inoltre, le condizioni di Sepe. Il portiere della Salernitana non è partito per la Turchia a causa di un infortunio (risentimento muscolare al polaccio destro) subito nell'ultimo allenamento svolto in Italia. Nelle prossime ore l'estremo difensore del cavalluccio marino si sottoporrà a nuovi accertamenti per valutare l'entità del problema. Se i tempi di recupero dovessero essere lunghi, la Salernitana dovrebbe cambiare anche le sue strategie in chiave mercato. A quel punto, infatti, il ds Morgan De Sanctis dovrebbe individuare un'altertnativa al portiere di Torre del Greco: Gollini dell'Atalanta e Cragno del Monza sono i nomi che più stuzzicano la fantasia del dirigente granata.