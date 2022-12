Mercato Salernitana: summit in Turchia per Demme, per la porta c'è Berisha Il ds granata è al lavoro per individuare il sostituto di Sepe

Il mini-ritiro invernale servirà alla Salernitana per mettere benzina nelle gambe e arrivare pronta alla ripresa del campionato. Ma in Turchia, dove oggi è in programma la prima amichevole contro il Fenerbahçe, la società granata sta intavolando anche trattative di mercato. Il direttore sportivo De Sanctis ha approfittato della presenza ad Antalya del Napoli per discutere del possibile passaggio in granata di Demme.

Incontro per Demme: fumata grigia

L'incontro con Giuntoli, però, si è chiuso con una fumata grigia: al momento, infatti, non c'è intesa sulla formula del trasferimento del tedesco che, in ogni caso, è alla ricerca di una squadra che possa garantirgli più minutaggio. Il classe '91, inoltre, guadagna 3 milioni a stagione, cifra che al momento non sembra rientrare nel budget del cavalluccio marino. Il discorso affrontato in Turchia potrebbe, però, essere riaperto nelle prossime settimane.

Caccia al sostituto di Sepe, spunta Berisha

Nel frattempo De Sanctis sta provando ad individuare un portiere per sopperire all'infortunio di Sepe che dovrà stare ai box almeno due mesi per una lesione al polpaccio. Oltre a Gollini della Fiorentina e Cragno del Monza, la Salernitana ha sondato il terreno per Berisha, portiere che non sta trovando spazio con il Torino. Il discorso sarà affrontato nei prossimi giorni. Nel frattempo il club granata sta provando a chiudere per il ritorno a Salerno di Zortea che, nelle intenzioni di Nicola, dovrà rappresentare l'alternativa all'infortunato Mazzocchi.