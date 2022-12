Salernitana, rebus portiere: De Sanctis sonda anche Sirigu Berisha e Gollini le alternative. Asse di mercato con il Napoli: piace Zanoli

Gli infortuni arrivati dopo la sosta del campionato rischiano di cambiare le strategie di mercato della Salernitana. Il club granata dovrà, infatti, cercare alternative a Mazzocchi e Sepe ed attende di capire l'entità del problema subito da Maggiore per valutare un possibile intervento in mediana. Per il ruolo di portiere il ds De Sanctis ha sondato diverse piste. L'ultima in ordine di tempo porta a Sirigu, portiere del Napoli che ieri è stato protagonista di un fitto colloquio con il dirigente della Salernitana. Il club granata, infatti, ha approfittato della vicinanza del ritiro degli azzurri per seguire dal vivo l'amichevole disputata dai partenopei. Per la porta De Sanctis tiene viva anche la pista Berisha, oltre quella che porta a Gollini. Con il Napoli, inoltre, si sta provando a costruire un vero e proprio asse di mercato. Il club azzurro ha in rosa anche Zanoli, esterno destro che la Salernitana ha seguito già nel mercato estivo e che potrebbe rappresentare una soluzione importante per sostituire Mazzocchi. L'alternativa è Zortea, in uscita dall'Atalanta e che accetterebbe volentieri il ritorno all'ombra dell'Arechi. Con il Napoli, inoltre, resta vivo il dialogo per Demme anche se la trattativa per il centrocampista è particolarmente complessa. La Salernitana in questi giorni sta approfondendo i discorsi e nelle prossime settimane proverà a sferrare l'assalto decisivo.