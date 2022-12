Mercato Salernitana: il sostituto di Maggiore può arrivare dalla Fiorentina Per la porta è corsa a tre tra Sirigu, Gollini e Berisha

L'infortunio subito da Giulio Maggiore costringerà la Salernitana a rivedere i suoi piani in chiave mercato. Il centrocampista granata, infatti, rischia uno stop di almeno due mesi che quasi sicuramente gli farà saltare le prime cinque partite del 2023. Una tegola pesante per Davide Nicola che, adesso, avrà bisogno di un sostituto per sopperire all'assenza dell'ex Spezia.

De Sanctis segue la pista Benassi

La Salernitana in queste ore ha sondato il terreno per Marco Benassi, 28enne che alla Fiorentina ha trovato pochissimo spazio. Davide Nicola lo ha già allenato a Livorno nella stagione 2013-2014 e potrebbe dare il via libera all'operazione. Con la Viola si sta ragionando sulla base di un prestito secco fino a giugno, anche per non appesantire le casse del club. La Salernitana, infatti, in questa sessione invernale lavorerà soprattutto ai prestiti. Tra le vecchie conoscenze di Nicola c'è anche Filip Djuricic, già vicinissimo in estate prima di accasarsi alla Sampdoria. In blucerchiato ha disputato 15 presenze, mettendo a segno 2 gol ma le vicende societarie dei liguri potrebbero influenzare gli scenari anche in chiave mercato.

Rebus portiere: è corsa a tre

In casa Salernitana, inoltre, c'è da risolvere la questione portiere: Erith Berisha del Torino e Pierluigi Gollini della Fiorentina sono i nomi annotati in cima alla lista dal ds De Sanctis che, tuttavia, tiene in caldo anche la pista che porta a Salvatore Sirigu. Il portiere del Napoli potrebbe salutare gli azzurri che si apprestano a riabbracciare Nikita Contini nell'ambito dell'operazione che porterà Alessandro Zanoli in prestito alla Sampdoria.