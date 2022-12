Salernitana, su Ottochannel ritorna Granatissimi: ospite Maurizio Milan Appuntamento a partire dalle 21 sul canale 16

Su Ottochannel, canale 16, ritorna l'appuntamento con Granatissimi, la trasmissione dedicata alla Salernitana. Stasera a partire dalle 21 in studio con Carla Polverino, il presidente del Club Mai Sola Salernitana, Antonio Carmando, e gli opinionisti Peppe Iannicelli e Tommaso D'Angelo. In collegamento Skype: Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana e Leonardo Amato, agente Fifa.

In primo piano il ritiro granata in Turchia e l'emergenza infortunati, che costringerà la società a rimodulare il mercato in entrata.

Come sempre parola ai tifosi e spazio all'interazione da casa.

Per intervenire in diretta, chiama la nostra redazione di Salerno 089 252486 o il numero verde gratuito 800 919 002.

