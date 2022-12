Salernitana, emergenza infortunati: cambia il programma delle amichevoli Valutazioni in corso da parte di società e staff tecnico: lo ha confermato Milan ad Ottochannel

Domani pomeriggio la Salernitana effettuerà l'ultima amichevole in Turchia contro l'Alanyaspor, al termine della quale farà rientro in Italia. Non è ancora chiaro, però, se dopo il test contro i turchi ci saranno ulteriori amichevoli per il cavalluccio marino. Il programma iniziale prevedeva la disputa di quattro test, due all'estero e due tra Salerno e provincia. Ma l'emergenza infortunati potrebbe spingere società e staff tecnico a cambiare i programmi iniziali.

Milan: troppi infortunati, valutazioni in corso

La conferma è arrivata dall'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan che, intervenendo ad Ottochannel durante la trasmissione Granatissimi, ha spiegato che è in corso una fase di valutazione. L'ultima parola spetterà allo staff tecnico che, chiaramente, ha necessità di stilare una tabella di marcia per consentire al gruppo di ritrovare il ritmo partita ed arrivare nella miglior condizione alla ripresa del campionato. Ma gli infortuni subiti da Mazzocchi, Sepe e Maggiore potrebbero spingere la Salernitana a seguire la strada della prudenza.

Arechi cantiere, salta il test con il Nizza

Sempre ad Ottochannel il presidente della Gelbison, Maurizio Puglisi ha spiegato che si è al lavoro per organizzare un test amichevole tra i due club per il prossimo 30 dicembre. Ma molto, a questo punto, dipenderà dalle valutazioni che saranno fatte dallo staff tecnico. Nulla da fare, invece, per la partita contro il Nizza: i lavori in corso allo stadio Arechi, infatti, rendono difficile l'organizzazione dell'evento che si sarebbe dovuto svolgere il 22 dicembre.