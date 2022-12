Salernitana: nuovo sito ufficiale ed un calendario per le "porte aperte" I progetti sono stati illustrati ad Ottochannel dall'amministratore delegato Maurizio Milan

"Il modello che prevediamo ha una forte demarcazione e un contatto costante con la comunità salernitana". Lo ha spiegato Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana, intervenendo ad Ottochannel nel corso della trasmissione Granatissimi. "Riteniamo che un club solido deve essere anche un modello educativo importante per il territorio. Ma dobbiamo farlo con pragmatismo e serietà. Tra i primi obiettivi condivisi con il presidente Iervolino c'è proprio la volontà di realizzare molte attività legate al sociale".

In arrivo il nuovo sito ufficiale

Ma la Salernitana è al lavoro anche per "sviluppare progettualità e dinamiche di relazione con i nostri tifosi". Un obiettivo che il club intende raggiungere attraverso il digitale. "Avremo un nuovo sito, una parte sarà dedicata proprio al coinvolgimento maggiore dei nostri ragazzi rispetto ai tifosi. Per i sostenitori ci sarà la possibilità di seguire da vicino i loro campioni. Avremo un rapporto molto più diretto. Il sito è quasi pronto, lo lanceremo a breve ed avremo anche un nuovo e-commerce".

Allenamenti a porte aperte

Ma la Salernitana intende rafforzare anche il contatto fisico tra squadra e città. "Gli allenamenti a porte aperte sono una richiesta che è nata proprio dai tifosi. Noi qualche mese fa abbiamo portato la squadra allo stadio e quell'allenamento ha avuto anche un buon auspicio dal punto di vista della scaramanzia. Ne parlavo prorpio l'altro giorno con il mister Nicola e crediamo si possa prevedere un calendario, chiaramente da condividere con la parte tecnico-sportiva, per gli allenamenti a porte aperte. Un'esperienza che è bella per i tifosi ma anche molto ingaggiante per i ragazzi che si allenano che possono ricevere una carica emotiva importante".

Progetti nel sociale

Milan, inoltre, ha ribadito la volontà di lavorare nel sociale. "Mi piacerebbe che ci fosse il coinvolgimento dei nostri calciatori nel mondo delle scuole per sposare diverse progettualità, su tutte quelle collegate al cyber bullismo. Oltretutto Salerno ha un'Università che è un punto di riferimento in materia di cyber security. Eccellenze belle con le quali può esserci un trait d'union", ha concluso Maurizio Milan.