Alanyaspor-Salernitana 3-1, si chiude con due sconfitte il ritiro in Turchia Top e flop del match: per i granata appare necessario intervenire sul mercato

La spedizione in Turchia per il ritiro invernale si chiude con un'altra sconfitta. Altri tre gol subiti dai granata contro l'Alanyaspor. Un rivale sicuramente molto più alla portata rispetto al Fenerbahce. C'è da rimarcare come la formazione scesa in campo fosse totalmente innovativa, optando per un mix tra titolari e riserve. Nella partita di oggi, tanto spazio per Micai e Capezzi, che hanno giocato tutti i novanta minuti più recupero.

Alanyaspor-Salernitana: le formazioni. Soluzioni "ibride" per mister Nicola

I granata scendono in campo con il solito 3-5-2. Nicola mette alla prova i vari Sambia, Vilhena, Valencia e Bonazzoli. Solo quest'ultimo ripaga a pieno la fiducia del mister insaccando al nono minuto sull'ottimo suggerimento dalla trequarti di Bradaric.

ALANYASPOR (3-4-2-1): Runarsson, Furkan Bayir, Umut Gunes (dal 86′ Gulay), Efecan Karaca, Fer, Cavaleiro (dal 61′ Bekiroglu), Fatih Aksoy (dal 46′ Balkovec e dal 86′ Rassoul), Candeias (73′ Ferhat), Yusuf Ozdemir (72′ Eduardo), Ahmed Hassan (72′ Oguz Aydin), Lusamba (61′ Doumbia). A disposizione: Musa Koc, Yusuf Karagoz, Umit Akdag, Mert Torlak, Cagan Erciyas. Allenatore: Francesco Farioli.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Lovato (dal 45′ Daniliuc), Radovanovic (dal 70′ Pirola), Fazio (dal 82′ Motoc) ; Sambia (dal 45′ Candreva), Capezzi, Bohinen (dal 45′ Kastanos), Vilhena (82′ Iervolino), Bradaric (dal 45’ Coulibaly); Valencia (70′ Kristoffersen), Bonazzoli (dal 45′ Botheim). A disposizione: Sorrentino, Sy, Orlando. Allenatore: Davide Nicola.

La cronaca del match: ottimo inizio con Bonazzoli. Salernitana sterile in attacco e fragile in difesa

Il match si gioca a ritmi estremamente bassi. Dopo un gol annullato al settimo minuto a Valencia per fuorigioco (netto), arriva il gol di testa di Bonazzoli che sblocca il risultato. L'Alanyaspor prova a rendersi pericolosa senza spingere sull'acceleratore e il pareggio arriva al 29esimo su dormita della difesa. La formazione di casa va in vantaggio a inizio ripresa da calcio d'angolo, con Coulibaly (appena entrato) che lascia colpevolmente solo il capitano dell'Alanyaspor Karaka e, da due passi, insacca di testa. Succede davvero poco nel secondo tempo e con l'entrata di Kristoffersen e Botheim si riducono le occasioni dei granata, molto meno mobili e reattivi rispetto al tandem Valencia-Bonazzoli. Allo scadere arriva anche il gol del 3-1, con una difesa ancora una volta molto lenta e imballata.

I top e flop dei granata: Bonazzoli sfrutta l'occasione. Bohinen fa girare la squadra. Micai inadeguato

Dopo l'infortunio occorso a Giulio Maggiore in occasione dell'amichevole con il Fenerbahce, mister Nicola ha cercato di far correre meno rischi possibili ai suoi. La formazione di partenza è un mix di titolari e seconde e terze linee, con Micai e Capezzi in campo per tutta la durata dell'incontro. La seconda partita in terra turca comincia bene per i granata che vanno a segno con uno degli uomini più attesi, Federico Bonazzoli. Il pistolero la butta dentro sull'ottima imbeccata di Bradaric e, in generale, si mostra sempre partecipe all'azione. Anche Bohinen continua nel suo processo di recupero e gioca altri 45 minuti. Infine, si segnala la prestazione di generosità del cileno Valencia.

Tra i peggiori si segnala il portiere Micai, attualmente riserva di Gigi Sepe. Micai è sembrato quasi sempre inadeguato, fuori posizione ed estremamente incerto. In fase difensiva, si è riscontrata qualche dormita di troppo e i tre gol subiti contro una formazione tutt'altro che irresistibile ne sono una prova. Le richieste avanzate da Nicola alla società sugli innesti di gennaio - si parla di rinforzare il pacchetto arretrato e il centrocampo, specialmente a causa degli infortuni - sembrano così essere, purtroppo, corroborate dalle ultime due prestazioni.

Alanyaspor-Salernitana: Il tabellino del match. Granata a segno con Bonazzoli

Marcatori: Bonazzoli 9' (S), 28' Koka, 48' Karaka, 90' Doumbia (A)

Non sono stati assegnati cartellini durante tutta la durata del match.