Salernitana: Nicola ritrova i nazionali, rebus rinnovo per Gyomber Il calciatore ha ricevuto offerte dagli Stati Uniti, la sua permanenza è in bilico

Dopo essere rientrata dalla Turchia, la Salernitana oggi ha ripreso la preparazione a Salerno. Davide Nicola ha ritrovato anche Bronn, Piatek e Dia, nazionali che non hanno preso parte al ritiro in Turchia in quanto reduci dalla partecipazione al Mondiale con le rispettive rappresentative. Nelle gambe hanno sicuramente più ritmo partita rispetto ai compagni ma lo staff tecnico ha già pronto un piano per livellare la condizione del gruppo.

Mercato: rebus rinnovo per Gyomber

Nel frattempo la società granata guarda con particolare attenzione al mercato. La priorità è individuare le alternative agli infortunati Sepe, Mazzocchi e Maggiore. Il primo rinforzo, salvo sorprese, sarà Zortea che potrebbe aggregarsi già prima della riapertura del calciomercato. Ma il ds Morgan De Sacntis è concentrato anche sul mercato in uscita. Gyomber è pronto a tornare in campo dopo l'infortunio muscolare subito nei mesi scorsi. Ma il difensore ha il contratto in scadenza e, fin qui, non ci sono stati contatti con il club per il rinnovo. Al suo agente, però, sono arrivate richieste dall'estero, su tutte una proveniente dagli Stati Uniti. Lo slovacco vorrebbe proseguire la sua esperienza a Salerno ma la strada sembra essere tutta in salita.