Salernitana: sirene estere per Lassana Coulibaly Il Nottingham Forest fa sul serio ma il centrocampista partirà solo per offerte irrinunciabili

Sirene inglesi per Lassana Coulibaly. Il centrocampista della Salernitana è uno dei pezzi pregiati della rosa di Davide Nicola. Calciatore dotato di forza fisica e qualità, è da tempo finito nel mirino del Nottingham Forest. La società inglese ha bussato alla porta del club granata che, per il momento, ha rispedito al mittente il tentativo. Al momento, infatti, la Salernitana ha necessità d'individuare già due pedine in mezzo al campo ed il grave infortunio subito da Giulio Maggiore ha finito per complicare i piani del direttore sportivo Morgan De Sanctis. Coulibaly, dunque, per il momento non si muoverà da Salerno. A meno che non arrivino offerte irrinunciabili sul tavolo della società granata che in estate è riuscita a trattenere il maliano al termine di una trattativa difficile ed estenuante. Proprio il rinnovo di Coulibaly, tra l'altro, portò alla rottura tra il presidente Danilo Iervolino e il direttore sportivo Walter Sabatini. Il maliano in questa stagione ha confermato un ottimo rendimento, rivelandosi uno dei punti di forza del centrocampo granata. Prestazioni che non sono passate inosservate e che lo hanno fatto finire nel mirino di numerosi club. Continua a tenere banco, invece, il rebus portiere: Berisha, Gollini e Sirigu i nomi sondati da De Sanctis che, tuttavia, sta scrutando con interesse anche il mercato estero.