Mercato Salernitana: atteso confronto De Sanctis-Nicola per i rinforzi Priorità assoluta al portiere: Berisha è il nome in cima alla lista di De Sanctis

Sono giorni decisivi in casa Salernitana per definire i rinforzi di mercato da garantire a Davide Nicola. Il ds Morgan De Sanctis in questi giorni ha incontrato diversi agenti a Roma per sondare disponibilità e capire su quali basi impostare le trattative. Nelle prossime ore il dirigente granata si confronterà con il tecnico per provare a stringere il cerchio.

Rebus portiere: Berisha in pole

L'ingaggio del portiere resta priorità assoluta: con Sepe ai box e Fiorillo non ancora al meglio, la Salernitana ha a disposizione solo Micai e Sorrentino. Il primo, tra l'altro, è sul mercato e si accaserà al Cosenza non appena arriverà un altro portiere. La pista Berisha è prioritaria rispetto a quelle che portano a Gollini e Sirigu ma si dovrà trovare l'accordo con il Torino. De Sanctis, nel frattempo, guarda anche al mercato estero che potrebbe offrire soluzioni a sorpresa.