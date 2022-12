Ochoa è pronto ad abbracciare la Salernitana: "E' tempo di una nuova avventura" Il messaggio del portiere messicano, che saluta il Club America

"Ora è il momento di cercare nuovi orizzonti, nuove sfide, nuove avventure che mi permettano di continuare a crescere come persona e come calciatore": comincia così il messaggio con il quale Guillermo Ochoa a salutato il Club America ed i suoi tifosi. L'esperto portiere messicano nelle prossime ore diventerà a tutti gli effetti un calciatore della Salernitana.

"Oggi abbiamo semplicemente avuto visioni diverse di quello che è il nostro futuro. Per i tifosi, solo parole di gratitudine, il mio ritorno è stato un sogno che ho sempre desiderato. Non dimenticherò mai l’accoglienza che mi hanno riservato da quando ho annunciato il mio ritorno, le immagini del mio arrivo hanno un posto speciale nella mia memoria e nel mio cuore", le frasi di Ochoa.

Il portiere non ha mancato di ringraziare chi lo ha sostenuto in questi anni, con uno sguardo al futuro e alla sfida in serie A che lo attende: "Grazie ai miei compagni di squadra, grazie a tutti per i momenti vissuti dentro e fuori lo spogliatoio che porterò sempre nel cuore, a tutti i dipendenti del club e dello stadio Azteca che mi hanno fatto sentire il loro amore e rispetto, non ho niente ma grazie a tutti ea ciascuno di voi. Grazie Santiago, Hector, Joacho e soprattutto a te Emilio per avermi dato l’opportunità di indossare di nuovo il giallo e di crescere come persona. Ora è il momento di continuare a sognare da svegli cercando di mettere in alto il nome del Messico dove sentirti orgoglioso e soprattutto lasciare che la vita continui a sorprendermi".