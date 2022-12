Addio a Giovanni Vitale: Salerno piange lo storico giornalista Ha raccontato per anni la storia della Salernitana, il figlio Simone morì nel rogo del treno

Lutto nel mondo del giornalismo salernitano. Si è spento, all'età di 77 anni, Giovanni Vitale, per anni “penna” de “La Gazzetta dello Sport” e profondo conoscitore della storia della Salernitana di cui ha raccontato le gesta. Nonostante qualche acciacco fisico ed il grande dolore per la morte del figlio Simone - scomparso nel maggio 1999 nel tragico rogo del treno Piacenza-Salerno - era sempre rimasto vicino alla Salernitana.

L'addio del sindaco di Salerno

Il dolore per la scomparsa di Giovanni Vitale ha accomunato l'intera città. «Esprimo il cordoglio mio personale e della Civica Amministrazione per per la scomparsa di Giovanni Vitale», il messaggio del sindaco Vincenzo Napoli. «La nostra comunità è addolorata per la morto di un uomo buono e di un giornalista eccellente. Ha raccontato con garbo, passione, competenza le vicende della nostra amatissima Salernitana della quale era preziosa memoria storica. È stato per tante generazioni di giovani cronisti un fondamentale punto di riferimento ed esempio. Adesso è in Cielo con l'indimenticabile figlio Simone. Alla famiglia ed agli amici un abbraccio d'umana solidarietà».

Il cordoglio della Salernitana

Vicinanza è stata espressa anche dalla Salernitana. «L’U.S. Salernitana 1919, il Presidente Danilo Iervolino, i dirigenti, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff si stringono attorno al dolore che ha colpito la famiglia Vitale per la scomparsa del caro Giovanni, storico giornalista che ha saputo raccontare con grande passione e professionalità pagine indimenticabili della storia granata».

Il ricordo della Rari Nantes Salerno

Cordoglio manifestato anche dalla Rari Nantes Salerno, squadra di pallanuoto di cui era stato portiere il figlio Simone. «Siamo addolorati nell’apprendere che è venuto a mancare Giovanni Vitale. Giovanni è stato un grande appassionato di sport calcio e pallanuoto. Per anni ha seguito la Rari Nantes Nuoto Salerno ed era il papà del rimpianto Simone. Da lassù potrai riabbracciare il tuo Vito. Riposa in pace».

Lunedì mattina alle 10 si celebreranno le esequie a Salerno presso la chiesa di San Demetrio