Mercato Salernitana: sprint per Zortea, piace un centrocampista del Parma Intesa trovata con l'Atalanta: il ritorno dell'esterno è molto più vicino

Sarà un Natale di mercato per la Salernitana che, in vista della ripresa del campionato, ha fretta di colmare le lacune provocate dagli infortuni subiti durante la sosta. Dopo aver inserito il primo tassello con l'ingaggio del portiere Ochoa, il ds Morgan De Sanctis sta spingendo per mettere a segno il secondo rinforzo.

Sprint per Zortea

Con l'Atalanta si discute da settimane di Zortea, esterno che ha già indossato la maglia granata lo scorso anno e che è ad un passo dal ritorno all'ombra dell'Arechi. Le parti hanno raggiunto un'intesa di massima per il trasferimento in prestito del calciatore. L'operazione ha avuto il placet di Nicola che ha già allenato lo scorso anno il calciatore, apprezzandone qualità e duttilità. Zortea, infatti, può giocare indistintamente sia a destra che a sinistra, garantendo più soluzioni al tecnico del cavalluccio marino. Inizialmente dovrà rappresentare un'alternativa all'infortunato Mazzocchi ma non è da escludere che, con il passare del tempo, Nicola lo possa impiegare anche sull'out mancino.

Trattativa con il Parma per Sohm

Ma non è l'unica operazione a cui sta lavorando in queste ore la Salernitana che ha necessità anche di rinforzare la mediana. Piace il 21enne del Parma, Sohm, ammirato all'Arechi nella parte finale del match di Coppa Italia. Il club ducale non vorrebbe privarsi del calciatore, anche se ha chiesto informazioni per Kastanos che dovrebbe salutare Salerno in questa finestra di mercato. Le parti ne stanno discutendo ma la trattativa, per il momento, è alle battute iniziali.