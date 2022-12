Salernitana: tra futuro e mercato, Natale a tinte granata per Mazzocchi L'esterno e la sua famiglia in posa con il cavalluccio marino sul petto

Le festività natalizie rappresentano l'ultima mini-sosta prima della ripresa del campionato di seria A. Una data cerchiata in rosso dallo staff tecnico della Salernitana che, da martedì, darà il via al percorso di avvicinamento al match del 4 gennaio contro il Milan. Nel frattempo calciatori e staff stanno approfittando delle festività natalizie per trascorrere qualche giorno di relax in famiglia. Ma i riflettori restano puntati sempre sulle vicende di casa granata.

Mazzocchi: Natale a tinte granata

La conferma è arrivata da Pasquale Mazzocchi, punta di diamante della rosa di Davide Nicola che, ha trascorso una vigilia di Natale interamente a tinte granata. Il calciatore napoletano, attualmente ai box per infortunio, ha postato sui social una foto che lo ritrae con la famiglia, rigorosamente vestita di granata. Un segnale chiaro di come le attenzioni dell'esterno siano tutte proiettate sul recupero e sul prosieguo della sua esperienza con il cavalluccio marino sul petto.

Il Torino insiste ma il futuro sarà a Salerno

Nonostante l'infortunio, infatti, Mazzocchi è uno dei calciatori granata che più fa gola sul mercato. Il Torino nelle ultime settimane ha sondato con insistenza l'esterno, lasciando intendere di essere pronto a sferrare l'assalto già nel mercato di gennaio; in precedenza si erano fatti avanti Roma, Inter e Napoli. Gli estimatori, insomma, non mancano. Ma Mazzocchi, per il momento, pensa esclusivamente alla Salernitana e non vede l'ora di tornare ad essere protagonista con il cavalluccio marino sul petto.