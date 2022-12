Dolore a Salerno per l'addio a Giovanni Vitale, storica "penna" granata Aveva 77 anni, ai funerali anche il governatore De Luca e l'ex patron Aliberti

Dolore e commozione a Salerno per l'ultimo saluto a Giovanni Vitale, lo storico giornalista salernitano deceduto all'età di 77 anni. Nella chiesa di San Demetrio in tanti si sono ritrovati per dargli l'ultimo saluto. Tra questi anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, l'ex presidente della Salernitana, Aniello Aliberti e l'allenatore della formazione Primavera, Luca Fusco. Sul feretro presenti le sciarpe granata ed un gagliardetto della Salernitana, squadra di cui Vitale ha raccontato a lungo le gesta. “Penna” della Gazzetta dello Sport, ha lasciato un gran vuoto nei cuori di quanti lo hanno conosciuto. Nel corso della funzione Vitale è stato ricordato sia per le doti professionali che per quelle umane. Nel corso della sua vita, ha dovuto sopportare l'atroce dolore per la perdita del figlio Simone, morto nel 1999 nel tragico rogo del treno Piacenza-Salerno. Un dolore che Vitale ha vissuto con grande compostezza e dignità. «Ora – ha detto dall'altare il giornalista Enzo Casciello – ti sei ricongiunto a lui. E forse sarai anche felice».