Salernitana: il fattore Arechi per iniziare con il botto il nuovo anno I granata affronteranno due test casalinghi con Milan e Torino

La Salernitana riprenderà nella giornata di domani la preparazione in vista della ripresa del campionato. Venerdì c'è stato il rompete le righe per consentire a calciatori e staff tecnico di trascorrere il Natale in famiglia. Ma dopo la breve sosta, i granata dovranno ripartire con le marce alte.

Fattore Arechi per ripartire con il botto

Il 2023, infatti, inizierà con un doppio impegno casalingo: il 4 gennaio all'Arechi arriverà il Milan; quattro giorni dopo, sempre all'ora dell'aperitivo, il cavalluccio marino ospiterà il Torino. Un fattore che Dia & compagni dovranno provare a sfruttare per iniziare al meglio il nuovo anno. Dinanzi al proprio pubblico, infatti, il cavalluccio marino ha racimolato ben 11 dei 17 punti fin qui collezionati. Con tre vittorie, due pareggi e due sconfitte, gli uomini di Davide Nicola sono noni nella speciale classifica dei punti casalinghi. Un bottino che la Salernitana proverà ad incrementare sfruttando il doppio impegno ravvicinato tra le mura amiche. La speranza di Nicola è di avere già per la prima partita del 2023 i rinforzi richiesti.

Primo test per Ochoa

Di sicuro, tra i pali, ci sarà Ochoa, portiere che, dopo la firma, ha già svolto il primo allenamento con la Salernitana. L'estremo difensore è apparso molto motivato ed intenzionato a bagnare nel migliore dei modi il suo esordio nel campionato italiano. Di fronte si ritroverà i campioni d'Italia in carica del Milan. Ma dopo aver fatto faville ai mondiali in Qatar con la Nazionale messicana, Ochoa va a caccia di nuove imprese.