Salernitana, asse di mercato con l'Udinese: sondati due calciatori Esterno destro e centrocampista possono arrivare dal Friuli

La Salernitana ha intavolato una doppia trattativa di mercato con l'Udinese per garantire a Davide Nicola i rinforzi sull'out di destra e a centrocampo. In queste ore, infatti, il ds Morgan De Sanctis ha sondato la disponibilità dei friulani a cedere Kingsley Ehizibue e Tolgay Arslan.

Freccia a destra per sostituire Mazzocchi

Il primo, 27enne nigeriano ma con cittadinanza olandese, potrebbe rappresentare il sostituto ideale di Pasquale Mazzocchi. La Salernitana, in realtà, aveva pensato a Nadir Zortea per colmare la casella mancante. Ma la trattativa con l'Atalanta ha subito una brusca frenata proprio quando sembrava prossima alla definizione. Il dirigente granata, quindi, ha virato con forza su Ehizibue, calciatore che ha trovato poco spazio nella prima parte di stagione con i friulani. La Salernitana ha chiesto il prestito dell'esterno che, anche grazie ai buoni rapporti tra De Sanctis e Pierpaolo Marino, potrebbe diventare un nuovo calciatore granata. Ma, come detto, non è l'unica operazione sull'asse Udine-Salerno.

Idea per la mediana

La Salernitana, infatti, ha pensato anche al 32enne Arslan, tedesco con cittadinanza turca. Il centrocampista quest'anno sta giocando poco alla corte di Sottil ma nelle precedenti due stagioni è stato un pilastro dei bianconeri. Arslan, tra l'altro, è in scadenza di contratto e l'Udinese non vuole correre il rischio di perderlo a zero. Le prossime ore potrebbero risultare decisive per indirizzare la trattativa e provare a chiuderla in tempo per la ripresa del campionato.