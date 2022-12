Salernitana, ripresa la preparazione: Nicola studia le mosse anti-Milan Contro i rossoneri il tecnico potrebbe presentare qualche variante tattica

Dopo aver beneficiato di tre giorni di riposo per le festività natalizie, la Salernitana è tornata a lavorare sul campo del Mary Rosy. Seduta di allenamento pomeridiana per i granata. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da esercitazioni tecnico-tattiche. L’allenamento si è concluso con una partita finale. La preparazione dei granata riprenderà domani mattina alle 11 sempre sul campo del Mary Rosy. In questi giorni lo staff tecnico intensificherà la preparazione per arrivare al meglio al match della prossima settimana contro il Milan. Non è da escludere che Nicola possa presentarsi alla sfida contro i rossoneri con qualche variante tattica differente rispetto al 3-5-2 utilizzato per tutta la prima parte del campionato. La novità potrebbe essere rappresentata da Bonazzoli, impiegato a supporto di Dia e Piatek o comunque nel tridente offensivo.