Salernitana-Milan, all'Arechi sarà record di presenze: il dato della prevendita Continua a crescere il numero degli spettatori per il match del 4 gennaio

Saranno poco meno di 30mila gli spettatori che mercoledì 4 gennaio seguiranno Salernitana-Milan dagli spalti dell'Arechi. La prevendita sin dai primi giorni ha viaggiato a ritmo sostenuto. Ma in queste ore c'è stata una nuova impennata: a più di una settimana dal fischio d'inizio del match che segnerà la ripresa del campionato dei granata sono 18.271 i biglietti venduti. A questo dato, poi, vanno aggiunti gli 8118 tifosi che hanno sottoscritto l'abbonamento in estate. Il dato totale delle presenze, per ora, è di 26.389 spettatori, già superiore ai 26.006 che seguirono Salernitana-Roma nel match d'esordio.