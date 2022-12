Salernitana, Milan: «Ochoa è l'antipasto, lavoriamo a trattative importanti» Le idee per l'Arechi: citazioni e personaggi iconici negli spogliatoi e store nello stadio

Mattinata in Comune per l'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan che ha partecipato alla conferenza stampa convocata dall'associazione "Macte Animo" per fare il punto sulle attività svolte nel primo anno di vita. Ma l'incontro a Palazzo di Città è stato per il dirigente granata anche l'occasione per illustrare la progettualità a cui sta lavorando il club di via Allende.

Citazioni e personaggi iconici negli spogliatoi

«È stato un anno molto positivo, ampio, di progettualità. Siamo all'inizio di un percorso medio-lungo, dal punto di vista sportivo il bilancio è ampiamente positivo. Ieri sera nel corso di una cena con il direttore sportivo De Sanctis abbiamo definito tante cose, tante progettualità sono ancora in corso», ha sottolineato l'amministratore delegato Maurizio Milan. «Siamo alle battute iniziali dei lavori allo stadio stadio, per il museo serviranno probabilmente anni, nel mentre abbiamo in mente tante altre idee per tenere viva la memoria della Salernitana. Alcune frasi, alcune citazioni, alcuni personaggi iconici della storia granata li inseriremo all'interno degli spogliatoi. Sono tante piccole cose che vogliamo realizzare per dare risalto alla nostra storia».

Nel mentre proseguono i lavori allo stadio Arechi: «Sono abbastanza nei tempi, stanno procedendo a velocità sostenuta. C'è qualche ritardo solo nei software dei tornelli, noi riallestiremo l'area hospitality. Poi il 4 ci sarà anche il sold-out, una cornice di pubblica magnifica per iniziare al meglio il nuovo anno».

Summit di mercato: Ochoa è solo l'antipasto

I riflettori, chiaramente, restano puntati sul mercato. Ieri sera Milan e De Sanctis hanno fatto il punto della situazione. «Alcune trattative sono in corso, alcune sono molto importanti. Il fattore tempo non so se gioca a nostro favore per il Milan ma il direttore sta facendo un lavoro stra-ottimo. Anche perché avere Ochoa è stato un antipasto di un inizio anno molto buono. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni saranno dati i dettagli».

Centro sportivo: nel 2023 la posa della prima pietra

Il 2023, invece, potrebbe essere l'anno della posa della prima pietra per il centro sportivo. «Stiamo attendendo gli ultimi dettagli dello studio che abbiamo commissionato. Attendiamo il rientro in Italia del presidente per fare il punto della situazione, avvieremo un tavolo tecnico con il Comune sia per la convenzione dello stadio che per la parte del centro sportivo. Quindi avvieremo anche la parte di analisi della parte amministrativa che, in prima battuta, riguarda la Provincia».

Convenzione Arechi: si pensa agli store nello stadio

Con il Comune di Salerno, inoltre, si dovrà discutere della convenzione per l'uso dello stadio Arechi: «Partiremo da quella già esistente, vorremmo stipulare una convenzione semplice e molto snella. Capitoli che mettono dei paletti ma che tengono la gestione molto aperta. La società è interessata alla gestione completa dell'impianto, vorremmo gestirlo anche per quel che riguarda la parte ludica. C'è molto da costruire, già dal prossimo anno vorremmo inserire nello stadio degli store per renderlo appetibile e in linea agli standard degli stadi di serie A. La convenzione penso che inizieremo ad abbozzarla già nella prima quindicina di gennaio».