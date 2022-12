Mercato Salernitana: ritorno di fiamma per Nadir Zortea Nicola spinge per riavere l'esterno destro, vicino anche Nicolussi Caviglia

Nadir Zortea continua ad essere la prima scelta di Davide Nicola per rinforzare la corsia di destra. Una preferenza che potrebbe risultare decisiva: in queste ore, infatti, la Salernitana è tornata alla carica con l'Atalanta per riportare il calciatore all'ombra dell'Arechi. Il club nerazzurro ha da tempo dato il via libera all'operazione che, però, aveva subito una brusca frenata per via delle garanzie richieste dall'esterno ai lombardi. Una posizione che in queste ore sembra essersi ammorbidita: Zortea potrebbe accettare il prestito-bis alla Salernitana con la promessa dell'Atalanta di un rinnovo biennale a giugno. La trattativa, dunque, ha ripreso quota e, stavolta, potrebbe arrivare la fumata bianca. Da capire se il probabile ritorno di Zortea chiuderebbe definitivamente all'arrivo di Festy Ebosele, classe 2002 dell'Udinese che pure è stato molto vicino al trasferimento in granata. Molto, probabilmente, dipenderà dalle valutazioni che saranno fatte dallo staff tecnico su Sambia.

Asse caldo con Tullio Tinti

Nel frattempo la Salernitana tiene caldo l'asse con il procuratore Tullio Tinti, agente che oltre a seguire Zortea, ha in procura anche Federico Bonazzoli e Hans Nicolussi Caviglia. Il primo è al centro di diverse voci di mercato: la Lazio ha sondato il terreno, immaginando il calciatore come possibile vice-Immobile; il secondo, invece, potrebbe presto vestirsi di granata. Centrocampista classe 2002, è di proprietà della Juventus ma in prestito al Sudtirol. Il club bianconero avrebbe dato il via libera all'interruzione dell'esperienza a Bolzano per consentirgli di misurarsi con il palcoscenico della serie A.