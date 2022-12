Salernitana, prove generali contro la Gelbison: Nicola lancia il 3-4-2-1 Test al Mary Rosy in vista della sfida di mercoledì contro il Milan

E’ ripresa questa mattina presso il centro sportivo “Mary Rosy” la preparazione dei granata. Gli uomini di Davide Nicola sono stati impegnati in una sgambatura contro la Gelbison terminata con il risultato di 2 – 1 in favore dei granata. Dopo l'iniziale vantaggio della formazione vallese con Uliano su rigore, la Salernitana ha prima pareggiato i conti e, poi, trovato il sorpasso con la doppietta di Piatek. Il test è servito a Davide Nicola per fare le prove generali in vista del match di mercoledì contro il Milan: l'allenatore granata, sia nel primo che nel secondo tempo, ha provato il 3-4-2-1, modulo che potrebbe essere riproposto contro i rossoneri. Nei primi 45' Bonazzoli e Vilhena sono stati schierati alle spalle di Piatek; nel secondo tempo, invece, Kastanos e Valencia sono stati utilizzati a supporto di Botheim. Bohinen tornerà a dettare i tempi in mezzo al campo, mentre gli esterni - con Mazzocchi infortunato e Candreva squalificato - saranno Bradaric e Sambia. Da capire se nel terzetto difensivo sarà utilizzato Radovanovic (titolare nel primo tempo con Fazio e Bronn) o Lovato, impiegato nel terzetto arretrato con Daniliuc e Lovato. Non ha partecipato al test amichevole Dia che è alle prese con un acciacco: le sue condizioni saranno monitorare con attenzione dallo staff medico. La preparazione dei granata riprenderà domani alle ore 11:00 presso il C.S. “Mary Rosy”.