Salernitana, testa al Milan: all'Arechi i rossoneri saranno in emergenza Pioli continua a perdere pezzi, Nicola sogna il colpaccio

Domani aprirà ufficialmente i battenti la sessione invernale del calciomercato. Una finestra a cui guarda con interesse la Salernitana che ha necessità d'intervenire soprattutto nelle zone di campo dove ha subito gravi infortuni. La priorità in questo momento è rappresentata dall'esterno destro: uno tra Ebosele e Zortea sarà il sostituto di Mazzocchi ma bisognerà capire se De Sanctis riuscirà a chiudere l'operazione per la partita di mercoledì contro il Milan.

Rossoneri in emergenza

Un match delicato ma che vedrà in emergenza anche la formazione rossonera: agli indisponibili Florenzi, Ibrahimovic, Maignan, Krunic e Junior Messias si sono aggiunti, nelle ultime ore, Ballo Touré e Rebic. Pioli, dunque, avrà gli uomini contati soprattutto nel reparto offensivo dove, tra l'altro, c'è Giroud che è rientrato da poco rientrato dai Mondiali. Nicola, in ogni caso, sta tenendo alta la guardia ed anche nel primo giorno del nuovo anno ha messo il gruppo sotto torchio. La speranza del tecnico è di ripetere la prestazione disputata lo scorso anno quando i rossoneri furono fermati sul pari all'Arechi. A spingere i granata ci saranno quasi 30mila tifosi che faranno registrare il record stagionale in via Allende.

Iervolino festeggia il "suo" anno granata

Intanto nel giorno di Capodanno il presidente granata Danilo Iervolino ha tracciato un bilancio del suo primo anno alla guida del club campano: “Un anno straordinario in cui ho vissuto le emozioni più belle della mia vita”, ha detto il numero uno del cavalluccio marino per il quale investire nella Salernitana è stata una cosa giusta perché “ha la tifoseria più bella d'Italia”.