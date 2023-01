Mercato Salernitana: Zortea in stand-by, si valuta anche Tripaldelli Il ds De Sanctis va a caccia di un esterno. Buone notizie sul recupero di Mazzocchi

Ha aperto ufficialmente le danze il calciomercato invernale. Una finestra a cui guarda con attenzione la Salernitana che, a due giorni dal match contro il Milan, ha necessità d'ingaggiare soprattutto un esterno destro. Contro i rossoneri, infatti, mancheranno sia l'infortunato Mazzocchi che lo squalificato Candreva. Nicola ha chiesto espressamente Zortea ma, per il momento, non c'è accordo totale: l'Atalanta vorrebbe cederlo a titolo definitivo e chiede 6 milioni per il cartellino; la Salernitana vorrebbe avere il calciatore in prestito. De Sanctis attenderà ancora qualche ora, poi virerà con forza su altri obiettivi. Ebosele dell'Udinese è la prima scelta, Salva Ferrer dello Spezia e Pezzella del Lecce sono idee. Ma in queste ore la Salernitana sta valutando anche la pista che porta a Tripaldelli, esterno sinistro della Spal che è assistito da Luigi Lauro, stesso agente di Mazzocchi. Il calciatore è in rottura con gli estensi e non rinnoverà il contratto che scadrà nel 2024. La Salernitana potrebbe approfittarne, decidendo d'investire sulla catena mancina assicurandosi uno dei prospetti più interessanti della serie B. In quel caso la società garantirebbe un'alternativa a Bradaric ma si ritroverebbe costretta a schierare Candreva da esterno per qualche partita. In queste ore è in corso un'attenta valutazione. Molto, tra l'altro, dipenderà anche dai tempi ri recupero di Mazzocchi: il calciatore napoletano sta provando a bruciare le tappe; giovedì si sottoporrà ad un nuovo controllo nella Capitale, poi dalla prossima settimana inizierà la terapia isocinetica. La speranza è di averlo nuovamente a disposizione già per le prime partite di febbraio.