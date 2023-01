Mercato Salernitana: si arena la pista Zortea, De Sanctis sonda altri profili Difficile arrivare anche ad Ebosele, il ds valuta Salva Ferrer e Tripaldelli

In attesa di ufficializzare operazioni in entrata, la Salernitana ha iniziato a sfoltire la rosa. Il club granata ha comunicato la cessione a titolo definitivo del portiere Micai al Cosenza. Presto potrebbe essere annunciata anche la cessione di Kristoffersen che dovrebbe accasarsi all'Ancona in serie C. La Salernitana, inoltre, è al lavoro per trovare una sistemazione a Capezzi ed Orlando che non rientrano nei piani del club.

Salta Zortea, caccia all'esterno

In entrata, invece, i riflettori sono puntati soprattutto sul ruolo di esterno destro. La trattativa con Zortea ha subito una nuova frenata e, stavolta, sembra destinata a naufragare. Le richieste del calciatore hanno indispettito la Salernitana che avrebbe voluto chiudere l'affare entro domani, in tempo per la gara contro il Milan. Nel frattempo si è complicata anche la trattativa per Ebosele in quanto l'Udinese sembra intenzionata a puntare sull'esterno in questa seconda parte di stagione. Il ds De Sanctis si sta guardando attorno e sta valutando altre soluzioni: Salva Ferrer dello Spezia è un nome che potrebbe tornare di moda, anche perché i liguri hanno sondato il terreno per Bonazzoli che, tuttavia, sembra destinato alla Cremonese. Tripaldelli della Spal è un profilo interessante ma che dovrebbe essere adattato sulla corsia di destra. A meno che Nicola non decida di sacrificare Candreva sulla fascia per qualche partita, almeno fino al rientro di Mazzocchi. Intanto contro il Milan, salvo sorprese, avrà una chance dal 1' Junior Sambia che farà il suo esordio da titolare con la Salernitana.